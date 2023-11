Una deliziosa proposta culinaria potrebbe presto diventare una tradizione ufficiale in Campania, con l’istituzione della “Giornata del Ragù Napoletano”. L’antico rituale che consiste nel cucinare la salsa di pomodoro con pezzi di carne il sabato per poi gustare il tutto il giorno dopo potrebbe essere celebrato ogni terza domenica del mese di novembre.

Napoli, istituire “Giornata del ragù napoletano”: arriva la proposta di legge

La proposta, depositata dal consigliere Tommaso Pellegrino di Italia Viva, sarà al centro delle discussioni in Consiglio regionale oggi alle 15, affiancato da Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione, e i rappresentanti di Casa Surace, Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo.

L’obiettivo di questa iniziativa è di preservare e tramandare la tradizione del ragù napoletano, coinvolgendo anche personalità dell’arte partenopea che lo hanno esaltato nel corso del tempo, da Eduardo De Filippo a Lina Wertmuller, a Luciano De Crescenzo, fino agli attuali sostenitori come Casa Surace, noti comici sui social. Mentre la corsa verso l’approvazione della legge inizia oggi, la terza domenica di novembre del 2023 si prospetta come un’occasione irresistibile per gustare il ragù napoletano, preparato con cura fin dalle prime ore del mattino.