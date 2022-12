Un terribile incidente in barca ha spezzato per sempre i sogni e la vita di due giovani pescatori di origini napoletane. Tommy Di Chello e Giacomo Botte sono deceduti nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre, mentre navigavano nelle acque dell’isola de La Maddalena, in Sardegna.

Napoli piange Tommy e Giacomo: i due pescatori sono morti in un incidente in barca

Tommy Di Chello, 38 anni, era originario della provincia di Napoli, ma da anni viveva a Golfo Aranci, nella provincia di Sassari: era proprietario di una impresa di giardinaggio ed era molto conosciuto nella zona Nord-orientale della Sardegna. Giacomo Botte era invece originario proprio di Napoli. Entrambi grandi appassionati di pesca sportiva, stavano rientrando da una battuta quando si è verificato l’incidente.

Le due vittime erano in compagnia di altri due amici quando si è verificato l’incidente. Erano partiti a bordo di un motoscafo Fisherman da Cannigione; di ritorno in porto, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, l’imbarcazione è stata sbalzata sugli scogli. Di Chello e Botte sono morti sul colpo. Intanto sulla vicenda, la Procura di Tempio Pausania ha aperto una inchiesta.