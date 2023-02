Sarebbe stato un malore improvviso a stroncare sul colpo Edmondo Viscardi, noto come Eddy Giramando. Napoletano residente a Posillipo, l’uomo aveva 50 anni e si trovava a Sharm El Sheik quando è stato colpito da un infarto fulminate.

Napoli in lutto, addio a Eddy Giramondo

Eddy era un grande appassionato di sport e assiduo frequentatore, si legge sul Mattino, del Circolo in Villa Comunale presieduto da Riccardo Villari. Seguiva in particolare il tennis e, assistendo ai tornei in tutto il mondo, era riuscito a diventare amico di tutti i campioni, da quelli degli anni Ottanta agli attuali re della racchetta come Djokovic e Nadal.

“Una brutta notizia ci colpisce e colpisce soprattutto quelli tra noi che frequentavano più di altri il Denza. Edmondo Viscardi, posillipino doc e onnipresente appassionato di calcio, pallanuoto e tennis è volato incielo per un malore improvviso”, scrive un utente che ne ricorda l’infanzia vissuta insieme: “la sua contagiosa allegria e voglia di vivere era una delle cose più contagiose che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Pantaloni adagiati sotto la pancia ben prima che questo diventasse la moda, pila di tutti i quotidiani sportivi possibili e immaginabili sotto braccio e una parlantina infinita. Mi mancherai Eddy”.