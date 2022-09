Dopo la partita Napoli-Liverpool si sono registrati momenti di violenza in città. Non solo gli scontri tra le due tifoserie, ma anche attacchi isolati ai danni dei passanti da parte degli hooligans. E’ successo in via Marina. Ad avere la peggio alcuni scooteristi “placcati” dai tifosi dei Reds.

Napoli, hooligans seminano il panico in via Marina: placcati alcuni scooteristi

A documentare l’accaduto alcuni video, uno dei quali è stato rilanciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Liverpool, il club inglese, attraverso il proprio account Twitter, aveva avvertito i propri tifosi a fare attenzione per le strade del capoluogo campano per evitare di venire rapinati o aggrediti. Peccato, invece, che siano stati proprio alcuni supporter dei Reds, in pieno stile hooligans, a scagliarsi e ad aggredire dei cittadini napoletani dopo la partita.

E’ accaduto in via Marina dove i supporters dei Reds hanno lanciato schiamazzi e poi picchiato alcuni passanti con bastoni e corpi contundenti. Inoltre hanno cercato di “placcare” alcuni scooteristi in transito facendone cadere uno. Nel video si vede anche una volante della Polizia, probabilmente giunta sul posto dopo la segnalazione di qualche cittadino. La situazione è poi degenerata culminando in un violento scontro tra le due tifoserie. Quattro tifosi inglesi sarebbero stati denunciati.

“Queste immagini sono totalmente inaccettabili – ha dichiarato Borrelli -. Un momento di sport non può’ tramutarsi in una simile violenza che mette in pericolo chi addirittura con il tifo o la partita non c’entra nulla.Abbiamo chiesto alla Questura di identificare tutti responsabili e di prendere provvedimenti. Chi va allo stadio per compiere atti violenti e criminali va punito senza alcuna remora. La violenza è già di per sé inaccettabile, gratuita è indegna”.