Sono aperti i casting in Campania per selezionare adulti e bambini che compariranno in alcune imminenti produzioni a Napoli, tra le quali il film di Fortunato Cerlino. L’opportunità di lavoro prevede regolare retribuzione.

Napoli, film di Fortunato Cerlino: casting per adulti e bambini

La Klab4 Film organizza un nuovo casting in Campania, finalizzato alla selezione di adulti e ragazzi per comparse e figurazioni speciali e di minorenni che interpreteranno piccoli ruoli.

Per partecipare al casting non sono richiesti particolari requisiti, l’opportunità è infatti aperta anche a candidati senza esperienza, purché non abbiano partecipato ad altri casting organizzati da Klab4 negli ultimi sei mesi. Non sono previsti limiti di età per gli adulti, mentre per quanto riguarda i bambini / ragazzi si cercano soprattutto minorenni (maschi e femmine) con età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Si specifica che l’opportunità è rivolta esclusivamente a residenti in Campania.

Il casting per il film di Fortunato Cerlino si terrà il 1 aprile 2023 in Campania, precisamente a Napoli, presso il noto parco divertimenti Edenlandia. I candidati sono invitati ad entrare dall’ingresso di Viale Kennedy 76. Non verranno fatte delle vere e proprie audizioni ma saranno scattate esclusivamente delle fotografie.

Come partecipare ai provini

Gli interessati al casting per il film di Fortunato Cerlino possono presentarsi direttamente il 1 aprile 2023 nella sede sopra indicata. I candidati che saranno ritenuti idonei, saranno poi ricontattati per girare alcune scene.