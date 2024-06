Napoli è stata proclamata la migliore città al mondo per il cibo nel 2024 dal magazine britannico Time Out, che ha pubblicato la sua annuale classifica delle città dove si mangia meglio.

Napoli eletta miglior città al mondo per il cibo 2024 secondo Time Out

La classifica non si basa sul numero di stelle Michelin raccolte dalle città, ma sulla qualità dei pasti a prezzi ragionevoli. Time Out spiega: “Abbiamo chiesto a migliaia di abitanti delle città di dirci esattamente quanto sia bello – e quanto sia conveniente – mangiare fuori nella loro città natale in questo momento”.

Gli abitanti locali hanno indicato i migliori ristoranti della loro città, i piatti imperdibili e gli spuntini con il miglior rapporto qualità-prezzo, valutando la scena gastronomica sia in termini di qualità che di convenienza.

“Per creare l’elenco finale, abbiamo selezionato la città con il punteggio più alto per ciascun Paese,” prosegue Time Out. “Abbiamo quindi chiesto alla nostra rete globale di redattori e scrittori i motivi che rendono la loro città un’entusiasmante destinazione gastronomica per il 2024 e i loro posti preferiti dove mangiare in questo momento”.

Il risultato di questo ampio sondaggio, che ha coinvolto locali, giornalisti ed esperti, ha visto Napoli al primo posto. Secondo Time Out, il piatto imperdibile è la pizza Margherita.

Nata come pasto veloce e soprattutto come piatto povero, la pizza resta ancora oggi l’alimento più economico di Napoli: la pizza a portafoglio costa 1-2 euro al pezzo ed è considerata il piatto con il miglior rapporto qualità-prezzo della città.