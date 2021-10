Da lunedì 4 ottobre, anche gli operatori sanitari, registrati in piattaforma regionale Sinfonia e vaccinati in seconda dose dall’Asl Napoli 1 Centro, potranno ricevere la somministrazione della terza dose. Si tratta della cosiddetta terza dose “booster” dei vaccini “mRNA” (Pfizer o Moderna), in linea con gli indirizzi del ministero della Salute e della Regione Campania.

Napoli, da lunedì 4 ottobre terza dose di vaccino agli operatori sanitari

La convocazione alla terza dose “booster” avverrà come sempre tramite Sms, al numero dichiarato durante la registrazione in piattaforma regionale Sinfonia. L’Asl Napoli 1 Centro convocherà a gruppi di 5.000 (distinti per giorno e fasce orarie) fino a raggiungere tutti i circa 25.000 soggetti che hanno già usufruito della seconda dose entro il 30 marzo 2021, completando entro la settimana quest’offerta di somministrazione.

L’adesione alla terza dose “booster” è sempre volontaria e il messaggio va inteso solo come un invito alla somministrazione. In caso di assenza si potrà decidere liberamente di accedere in date successive agli Open Day, senza prenotazione e senza ulteriore convocazione.