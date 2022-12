Non solo San Gregorio Armeno e Mostra d’Oltremare. La magia del Natale raggiunge anche le periferie. Quest’anno, infatti, il Centro Direzionale ospiterà dal 13 al 20 dicembre il villaggio di Babbo Natale. Ci saranno mercatini, laboratori e animatori.

Napoli, villaggio di Babbo Natale al Centro Direzionale: giorni e orari

Il villaggio verrà allestito in piazza Salerno. Sono state già installate le prime luminarie con le renne e i Babbi Natale giganti. Una svolta nelle festività per una delle zone di Napoli, quella ed Est del capoluogo, che ha sempre sofferto la mancanza di iniziative natalizie. A dare informazioni sull’evento che accenderà la cittadella napoletana, sede tradizionalmente destinata a uffici e sedi istituzionali, è Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità.

“La magia del Natale inizia a diffondersi nelle nostre case e nelle nostre strade – ha scritto Caniglia -. Un percorso quotidiano di preparazione e attesa che ci accompagnerà fino al 25 dicembre. Non vedo l’ora di guardare lo stupore negli occhi dei nostri bambini che nella settimana che va dal 13 al 20 dicembre potranno divertirsi al Napoli Christmas Village. Vi daremo aggiornamenti quotidiani sulle attività svolte e gli eventi da non perdere a due passi da casa nostra. Perché il Natale è ovunque e da quest’anno sarà visibile, tangibile e vivibile anche in IV Municipalità. Conosco bene le difficoltà quotidiane della nostra Municipalità – ha precisato la presidente – e in particolare del Centro Direzionale. Non è facile cambiare l’anima di un quartiere, serve lavoro e tempo. I segnali di rinascita sono reali e tangibili, dateci il tempo che serve e noi faremo il resto”.

