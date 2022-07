È stato ferito a colpi di pistola lo zio del ragazzo di 16 anni, accusato di aver sfregiato al volto l’ex fidanzatina 12enne a piazzetta Montesanto, nel cuore del centro storico di Napoli. L’uomo, un commerciante dei Quartieri Spagnoli, incensurato, è stato vittima del raid nella mattinata di sabato.

Napoli, 12enne sfregiata al volto dall’ex fidanzato: gambizzato lo zio dell’aggressore

Come anticipa Il Mattino, il ristoratore è stato raggiunto da qualcuno che gli ha sparato contro dei proiettili, ferendolo alla gamba e al piede. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Napoli, diretta dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Non si sa se i due episodi – il ferimento del ragazzina e l’agguato al commerciante – siano collegati tra loro. Ma non è escluso, come riporta Il Mattino, che possa trattarsi di una vendetta.

L’uomo non avrebbe ricevuto minacce in passato, né richieste estorsive né sarebbe stato coinvolto in liti. Per queste ragioni, gli investigatori ipotizzano un possibile collegamento tra i due ferimenti. Un’ipotesi che potrà trovare conferma solo nel corso delle indagini.

Anche perché la mamma della 12enne, oltre a rivendicare giustizia per la figlia, ha anche espresso dispiacere per le sorti del ragazzino: “È una vicenda bruttissima, mia figlia è sotto choc, non esce più di casa, spero che la legge faccia il proprio corso; ma sono dispiaciuta anche per quel ragazzino che, con questo gesto, rischia di rovinarsi per sempre la vita”, aveva dichiarato al Mattino.