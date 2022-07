Era morto in preda a forti dolori addominali. Oggi alle 16 si sono celebrati i funerali di Paolo D’Abbaccio, il 44enne scomparso una settimana fa a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

Morto nel casertano in preda a dolori addominali, oggi l’addio a Paolo

Le esequie si sono svolte presso la Basilica Santa Maria Maggiore (San Marcellino) di Piedimonte Matese. A inizio luglio l’uomo fu trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese in preda a crampi addominali e fu sottoposto ad intervento chirurgico, presumibilmente per un’ernia ombelicale. Il decesso è sopraggiunto dopo, nonostante i tentativi del personale medico di tenerlo in vita.

Le circostanze poco chiare del decesso hanno spinto i familiari a sporgere denuncia. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia presso l’ufficio di medicina legale dell’Ospedale Sant’Anna E San Sebastiano di Caserta. Successivamente la salma è stata liberata per consentire i funerali di oggi. L’uomo lascia la moglie e la figlia piccola Martina, 15 anni, oltre i tanti amici e familiari nel dolore. Le risultanze dell’esame autoptico non sono state diffuse e non è noto se la Procura abbia iscritto medici o infermieri nel registro degli indagati o se proceda ancora contro ignoti.