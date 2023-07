Giovanni Pugliese è morto all’età di 25 anni. Il giovane è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Mugnano in lutto: Giovanni muore dopo malore

Giovanni detto “Giovannino”, è deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dove nei giorni scorsi era stato ricoverato. I familiari avevano anche lanciato un appello via social per la donazione di sangue. Niente miracolo per il 25enne che era nel reparto di terapia intensiva.

La tragica notizia ha sconvolto l’intera comunità di Mugnano. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sul web. Anche il primo cittadino, Luigi Sarnataro ha voluto dedicare un pensiero scrivendo un post: “Giovanni Pugliese non ce l’ha fatta. A 25 anni ci lascia prematuramente. A nome mio e dell’amministrazione comunale le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. R.I.P.”