Maxi sequestro di prodotti ittici nel Napoletano. Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, i militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato circa 900 chilogrammi di pesce e frutti di mare privi di documentazione attestante provenienza e tracciabilità, quindi potenzialmente pericolosi per il consumo umano.

Mugnano, blitz della Guardia di Finanza: sequestrato quasi una tonnellata di pesce “fuorilegge”

L’operazione è scattata nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori ed è stata condotta in collaborazione con il personale delle ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord e con il Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (CRISSAP).

Sanzioni per 6500 euro

Nel corso dell’intervento sono stati sanzionati cinque responsabili, ai quali sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 6.500 euro. Le Fiamme Gialle fanno sapere che i controlli sull’intera filiera ittica proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, in concomitanza con l’aumento della domanda di prodotti ittici legato alle festività di Natale e Capodanno, periodo particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza alimentare.