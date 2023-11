Assalto ad un furgone porta medicinali nella serata di ieri a Mugnano. Una banda di malviventi ha intercettato e rapinato un mezzo che trasportava medicinali da banco. Come riporta Il Mattino, i fatti sono accaduti in via Aldo Moro, nel cuore della città, nella tarda serata di ieri, martedì 7 settembre.

Mugnano, assaltano furgone carico di medicinali: ladri in fuga dopo il colpo

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi dopo aver minacciato e fatto scendere l’autista, si sono impossessati del veicolo e sono scappati con il carico.

Il mezzo è stato ritrovato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Marano in un comune limitrofo. I medicinali, per un valore, di diverse migliaia di euro, sono stati rubati. Ora i militari dell’arma sono a caccia della banda.