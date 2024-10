L’ospedale “Giuseppe Moscati” di Aversa è in affanno. Troppo pochi medici, infermieri e operatori sociosanitari per far fronte a un’utenza considerevole, che include pazienti provenienti anche dai comuni del Napoletano.

Moscati di Aversa in affanno, l’sos dei sindacati: “Servono più medici e infermieri”

L’emergenza è diventata ormai insostenibile, tanto che i sindacati hanno inviato una lettera congiunta alla direttrice dell’ospedale normanno e al direttore dell’Asl Caserta , chiedendo di affrontare insieme il problema. Ad oggi, però, non sono stati ancora convocati. Il problema più grave si registra al pronto soccorso che, per numero di accessi, è secondo solo al Cardarelli di Napoli.

Oltre alla questione della carenza di personale, si aggiungono poi un drappello di polizia che funziona a singhiozzo e le continue aggressioni ai sanitari. Per questo motivo, i sindacati auspicano che il nuovo decreto legge possa contrastare efficacemente le violenze in corsia.