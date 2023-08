Una bambina di dieci anni è finita in ospedale dopo aver mangiato dell’hashish che aveva scambiato per cioccolato. È accaduto a Mondragone, in provincia di Caserta. Denunciato il papà.

Mondragone, scambia hashish per cioccolato: bimba di 10 anni in ospedale

La piccola avrebbe mangiato un pezzo di droga lasciato incustodito dal padre in un barattolo da cucina credendo si trattasse di una barretta di cioccolato. Subito dopo avrebbe accusato forti dolori addominali e vomito.

A quel punto il padre è stato costretto a chiamare i soccorsi. La piccola è stata immediatamente medicata dai sanitari del 118 e poi condotta in ospedale, ma è fuori pericolo, mentre il padre è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali.