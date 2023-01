È calato il gelo in studio quando Salvatore Baiardo, ex fiancheggiatore del boss Giuseppe Graviano, ha lanciato un duro avvertimento al conduttore Massimo Giletti: “Stai rischiando grosso, a 360 gradi. E non solo dalla mafia”.

Messina Denaro, l’avvertimento a Giletti: “Stai attento. Non solo alla mafia”

Salvatore Baiardo è finito al centro dell’attenzione mediatica dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. Circa due mesi fa, infatti, aveva “profetizzato” la cattura del boss nel corso di un’intervista rilasciata proprio a Giletti. Aveva altresì aggiunto un dettaglio: le condizioni di salute del padrino erano gravi, al punto che avrebbe deciso di farsi prendere dallo Stato.

Dichiarazioni che, alla luce di quello accaduto dopo, hanno fatto saltare sulla sedia giornalisti e osservatori. Nella giornata di ieri, 22 gennaio, La7 ha così organizzato un’altra intervista a Baiardo, sempre a “Non è l’arena”. Giletti ha preso subito le difese del suo ospite, tacciato in questi giorni di scarica credibilità: “Ai dubbi e agli interrogativi si deve sempre dare risposta. La storia delle catture di grandi boss – ha detto Giletti – negli anni ha sempre poi raccontato verità nascoste. Penso solo a quella di Totò Riina. Intanto c’è chi cerca di sporcare la qualità di Baiardo: molti colleghi, anche quelli più attenti e presenti per quanto concerne il sistema mafioso, dicono che Baiardo non è credibile”.

L’avvertimento

Nel corso della trasmissione l’ex mafioso dice la sua sul futuro della mafia siciliana, sulla successione al vertice delle cosche, sulle stragi di Falcone e Borsellino. Poi, al termine dell’intervista, lancia un avvertimento a Giletti che fa balbettare il conduttore: “Lei fa del buon giornalismo, lo dico senza essere ruffiano. Ma sta rischiando parecchio. Rischiando a 360 gradi”. “Cosa vuol dire?”, chiede allora Giletti. “Non solo a livello mafia”, risponde l’altro. Il conduttore farfuglia qualcosa, è scosso: “Mi faccia dormire tranquillo stanotte”.