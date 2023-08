“Questo territorio sarà interamente bonificato e presto vedremo i risultati di questa operazione”. A parlare è il premier Giorgia Meloni, all’esterno dell’istituto scolastico superiore “Francesco Morano” di Caivano, al termine del comitato di ordine e sicurezza convocato nel primo pomeriggio di oggi.

Meloni a Caivano: “Bonificheremo il Parco Verde e presto vedrete i risultati”

“Noi siamo qui oggi per rispondere all’invito di don Patriciello, un uomo straordinario, e che voglio ringraziare per i consigli e per il lavoro quotidiano, dimostrando di essere un esempio e una risorsa per tutto”, ha esordito Meloni durante l’incontro con la stampa.

“Siamo qui per esprimere solidarietà alle vittime innocenti di un atto disumano, di un crimine disumano che chiaramente ha scioccato tutti. Ma noi siamo qui per riportare presenza seria e autorevole dello Stato italiano, che in territori come questo non è stato sufficientemente percepito. Se siamo qui oggi a condannare un episodio barbaro, significa che qui si è consumato il fallimento da parte dello Stato e delle istituzioni nonostante gli sforzi. Io penso che occorra dare segnali diversi”, ha proseguito il premier in visita a Caivano, dopo la vicenda degli stupri ai danni di due minori.

“Io vi confesso che il numero delle persone coinvolte nel duplice stupro alimenta in me il terrore che episodi di questo genere sono più di quelli che emergono. Penso che una politica coraggiosa debba mettere la faccia, assumendosi la responsabilità. Il messaggio che vogliamo dare è questo: il parco verde non è l’unico territorio in queste condizioni. Inoltre, intendo coinvolgere l’intero governo. La prima cosa dare è contrastare l’illegalità e la droga”, ha commentato Meloni.

“Questo territorio sarà interamente bonificato e presto vedremo i risultati di questa operazione. Voglio ringraziare forze dell’ordine, i magistrati che operano in un territorio difficile per contrastare la criminalità quotidianamente. Voi vedrete presto i frutti di questa visita in termini di controllo del territorio. Poi c’è una seconda fondamentale direttrice, che riguarda la necessità di dotare questo territorio di servizi che i cittadini aspettano da molto tempo per dire che noi siamo qui e che diamo subito risposte”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda il centro Delphinia, “il mio obiettivo è riaprire il centro sportivo entro la prossima primavera, noi coinvolgiamo il genio militare per ripulirlo e riqualificare l’area. Ma soprattutto quando verrà riaperto coinvolgeremo le fiamme oro per gestirlo. E’ un intervento da circa 10 milioni di euro che ci consentirà di renderlo un centro di aggregazione”.