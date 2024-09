Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta la violenza si è consumata a Melito, in provincia di Napoli, dove due medici in servizio presso la Guardia Medica sono stati picchiati violentemente da 5 soggetti.

Melito, visita domiciliare negata: scatta l’aggressione. In 5 picchiano due medici

Da quanto si apprende, tre donne e due uomini avrebbero picchiato i due medici, un uomo di 31 anni e una donna di 38 anni perché si sarebbero rifiutati di effettuare una visita domiciliare a un loro parente.

L’aggressione è stata immortalata anche in video – che sono poi stati pubblicati sui social – e mostra un uomo lanciare una sedia all’indirizzo del personale sanitario. Sul posto è intervenuta una pattuglia della tenenza locale. Indagini in corso per risalire all’identità dei cinque aggressori.

Il video: