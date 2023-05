103 appartamenti, un’autovettura, quote societarie e molto altro è stato sequestrato a un imprenditore di Melito, il cui patrimonio ammonta a circa 40 milioni di euro. Il destinatario della misura è ritenuto contiguo ai clan Di Lauro e agli Amato-Pagano ed è anche imputato per un caso lottizzazione abusiva (Parco Primavera) e di truffa aggravata in danno del Comune di Melito.

Melito, sequestrati 103 appartamenti a un imprenditore legato al clan

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli, sulla scorta delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bologna e Napoli.

L’imprenditore, inoltre, risulta già condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per aver riciclato denaro proveniente da

truffe assicurative poste in essere da un soggetto contiguo a vari clan camorristici.

Le indagini economico-patrimoniali eseguite sull’indagato e sui componenti del suo nucleo familiare avrebbero confermato l’esistenza di redditi dichiarati decisamente incongruenti rispetto agli investimenti finanziari, patrimoniali e societari eseguiti nel periodo 2020-2021.

Su queste basi, in applicazione delle disposizioni del “Codice Antimafia”, sono stati sottoposti a sequestro 103

immobii presenti a Melito, 7 rapporti finanziari, 1 autovettura, 2 compendi aziendali e le quote di 2 società riconducibili, direttamente o indirettamente, al proposto.