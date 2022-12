Scarcerato il boss Antonio Polverino, noto come Zi Totonno. Secondo quanto spiega Il Mattino, il capo clan è stato trasferito in un centro di riabilitazione a Napoli. Gravemente malato, era detenuto da due anni.

Marano, scarcerato il super-boss Antonio Polverino

Si riaprono dunque le porte del carcere per il vecchio boss 78enne. Si tratta dello zio del capo clan Giuseppe, arrestato in Spagna nel 2021 ed attualmente detenuto in regime di 41 bis. Zi Totonno è stato condannato, con sentenza definitiva, a 12 anni e 7 mesi di carcere per associazione mafiosa. Dopo un periodo ai domiciliari, era stato condotto in carcere. Adesso il Tribunale di Sorveglianza gli ha concesso, per motivi di salute, il trasferimento dalla casa circondariale a una struttura ospedaliera.

Per anni il 78enne ha gestito diversi panifici tra Marano e Napoli. E’ stato il reggente della potente cosca maranese durante la latitanza del nipote, diventando riferimento per malavitosi e politici collusi di Marano e Quarto. Metteva bocca soprattutto in materia di edilizia e costruzioni. La sua attività criminale si è interrotta con l’arresto avvenuto quattro anni fa, in un casolare di Cassino, dove si nascondeva e da dove impartiva direttive per il clan.