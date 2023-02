Non ce l’ha fatta Alessia Mancini, 13 anni, originaria di Riardo, piccolo Comune di 2mila anime, presente nella provincia di Caserta. La ragazzina è deceduta all’ospedale di Piedimonte Matese: da tempo stava combattendo contro una malattia che le ha lasciato scampo.

Lutto nel Casertano, Alessia muore a 13 anni

A comunicare il decesso della 13enne è stata l’amministrazione comunale di Riardo, che ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia della ragazzina attraverso un post su Facebook.

“Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con la terribile notizia della prematura scomparsa della piccola Alessia Mancini, spenta dopo aver lottato per anni contro una grave malattia. In questo momento sembra tutto sia finito A nulla sono valsi i sacrifici fatti per lunghi anni affinché ad Alessia potesse essere evitato il crudele destino. Di fronte a tale strazio non vi sono parole alcune che possano lenire il dolore e la sofferenza dei genitori e del fratello Antonio”, si legge nel post.

“Solo le tracce indelebili dell’amorevole ricordo potranno accompagnare nel lungo viatico della sofferta circostanza. Il Sindaco a nome personale, della civica Amministrazione e della Comunità Riardese tutta esprime il senso del più profondo cordoglio alle famiglie Mancini e Fusco. La stella luminosa di Alessia si spegne su questa terra ma riverbera nel cielo su quanti l’hanno amata nell’attesa che la fede in Dio e la speranza della Resurrezione possano essere di conforto”, conclude l’amministrazione comunale.