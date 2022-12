Aveva 49 anni la dottoressa del pronto soccorso morta in Friuli in preda a un malore improvviso. Lucia Damiano era campana, originaria precisamente di Polla, in provincia di Salerno e viveva al Nord per lavoro.

Lutto in Campania, Lucia muore a 49 anni per un malore

Da quanto si apprende sui media locali, la donna si è spenta nel sonno, nell’abitazione di Udine dove viveva con la sua famiglia. I parenti avrebbero provato a svegliarla ma Lucia non dava segnali di vita. A quel punto sono scattati i soccorsi ma i sanitari del 118, giunti sul posto, ne hanno potuto constatare solo il decesso. Ad ucciderla un malore improvviso, forse un arresto cardiocircolatorio. La 49enne lascia una figlia e il compagno con cui conviveva. La notizia è rimbalzata presto in ospedale, dove era molto apprezzata per la sua umanità e la sua professionalità.

Dal Cilento la dottoressa si era trasferita in Friuli nel 2003 dopo la laurea all’Università Federico II di Napoli. Al Nord si era dedicata alla rianimazione e all’anestesia al pronto soccorso di medicina d’urgenza dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Nel 2004 aveva prestato servizio, per un lungo periodo, al Pronto soccorso dell’area di emergenza dell’ospedale di San Daniele del Friuli. Cordoglio per l’improvvisa scomparsa nell’intera Azienda ospedaliera universitaria Friuli Centrale, la cui direzione ha manifestato vicinanza alla figlia, alla famiglia e ai colleghi. Si potrà salutare Lucia lunedì 12 e martedì 13 dicembre presso la Casa Funeraria Mansutti Udine.