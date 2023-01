Si chiamava Onofrio Dello Stritto l’infermiere di 35 anni spirato questa mattina presso l’ospedale civile di Caserta. Il giovane aveva tentato nella giornata di ieri di togliersi la vita ed ed era stato tratto in salvo. Tuttavia, nonostante il tentativo dei medici di salvarlo, il suo cuore ha smesso di battere.

Castel Morrone (Caserta), addio a Onofrio: aveva 35 anni

Giovedì 13 gennaio Onofrio aveva tentato il suicidio a Castel Morrone, comune in provincia di Caserta. A strapparlo dalla morte l’intervento tempestivo dei carabinieri della locale stazione e degli uomini del 118, che l’avevano trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. La speranza era quella di essere arrivati in tempo. Le sue condizioni sono, però, peggiorate nella notte ed alle prime luci del mattino è spirato. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di Castel Morrone.

Lutto al Policlinico

In queste ore amici e colleghi stanno inondando i social di messaggi di cordoglio. Onofrio aveva lavorato per anni presso il Policlinico della Federico II ed era ben voluto da tutti per la sua dolcezza e la sua sensibilità. “Che triste notizia! Da pochi mesi facevi parte del nostro ‘Sportello antiviolenza, Noi Voci di Donne, Castel Morrone’ – scrive Maria – Ho notato da subito la tua sensibilità, il tuo essere sincero, la tua onestà, insomma proprio un bravo ragazzo. In questo triste momento ogni parola è superflua. Avrò un bel ricordo di te”. E ancora Teresa: “Ciao Oni, amico e collega, dolce e garbato, il tuo ricordo resterà sempre vivo dentro me! Mi mancherai! Un bacio a te, ovunque tu sia”.