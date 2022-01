Mr. Luciano Spalletti è risultato positivo al Covid. L’allenatore azzurro è risultato positivo al tampone effettuato all’interno del gruppo squadra, per monitorare la situazione in seguito ai vari contagi che hanno colpito la squadra partenopea.

Napoli, Luciano Spalletti è positivo al Covid

Dunque continua l’emergenza Covid in casa del Napoli. In ordine di tempo, a risultare positivo è stato Hirving Lozano, che è ancora in isolamento in Messico e attende la guarigione per riprendere l’attività agonistica. Successivamente è arrivata la notizia della positività di Osimhen in Nigeria, poi quella di Elmas in Macedonia e, infine, quelle di Malcuit e Mario Rui. Precedentemente avevano contratto il virus anche Insigne e Fabiàn Ruiz.

A diffondere la notizia è stata la stessa società azzurra: “Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”, si legge sul profilo Twitter del club.

Spalletti non potrà essere in panchina in occasione del big match dell’Epifania contro la Juventus