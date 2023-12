Se il mercato del lavoro in Italia non funziona, è soprattutto colpa di una classe dirigente non all’altezza. Questo quando afferma Marco Bentivogli nel suo ultimo libro dal titolo “Licenziate i padroni” come i capi hanno rovinato il lavoro. Bentivogli, sindacalista leader dei metalmeccanici e coordinatore e co-fondatore di BASE ITALIA, ieri ha presentato il libro a Palazzo Venezia a Napoli con gli interventi di Cristina Mele docente dell’università Federico II), Giorgio Ventre (direttore scientifico della Apple developer academy), Carlo Palmieri (vicepresidente del gruppo (Carpisa – Yamamay). L’incontro è stato moderato dal direttore di Teleclubitalia Giovanni Francesco Russo.