Parigi. Una carriera di successi per l’hair stylist giuglianese Luciano Rammairone.

Dopo la partecipazione come curatore di immagine di importanti kermesse nazionali come il festival di Sanremo, il giovane professionista è volato oltre i confini italiani recandosi a Parigi per essere tra i protagonisti del backstage del “Paris fashion week” una delle più importanti vetrine della moda internazionale. Rappresenterà non solo la città di Giugliano ma l’intera Campania.

Il giovane hair stylist, con sede da sempre a Giugliano in via Giardini, esprime soddisfazione per il traguardo raggiungo:”Migliorarsi e porsi sempre obiettivi nuovi, con questi presupposti ho scelto di fare questo lavoro. Ringrazio Ringrazio il progetto Selected by Beautick che mi ha scelto e grazie al quale sto avendo la grande opportunità di partecipare a questo importante evento”.

COMUNICATO STAMPA