Jimmy Sax è un sassofonista molto apprezzato e famoso, noto per il suo grande talento. Il suo successo è nato grazie al web, fino a permettergli di imporsi nel panorama della musica internazionale. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Jimmy Sax: chi è, età, origine, biografia

Jimmy Sax, pseudonimo di Jim Rolland, è di origini francesi e per anni si è esibito in giro per il mondo accompagnato dal suo immancabile sassofono. Questa passione, infatti, la coltiva sin da giovanissimo. Musicista moderno, eclettico e versatile, ha iniziato a suonare dal vivo da ragazzo in diversi locali, da Miami a Dubai, da Parigi a New Delhi, passando per Capri, Cancun, St. Tropez e Monaco.

Jimmy Sax: canzoni, album, carriera

La sua carriera è iniziata tramite il web, in particolare attraverso Youtube: con più di 475.000 followers e oltre 150 milioni di visualizzazioni, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”, che ha spopolato ed emozionato ovunque.

Ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

Nell’ottobre 2021, è uscito il suo primo album, intitolato Jimmy. Un disco in cui l’artista mostra tutto se stesso, come rivelato in una nota stampa: “Non ho prodotto un album ‘facile’, che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso! Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono la chitarra, il piano e il banjo. C’è anche mia mamma che fischietta“.

Jimmy Sax: vita privata

In merito alla sua vita privata, Jimmy è una persona molto riservata, motivo per cui non è solito riferire dettagli. Non è noto, infatti, se sia legato sentimentalmente o meno, così come non si sa nemmeno se abbia avuto dei figli dalle relazioni attuali o passate.

Jimmy Sax: Instagram

Su Instagram, Jimmy è seguito da 146mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla vita personale e professionale.