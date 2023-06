Lutto nazionale e stop alle attività parlamentari per una settimana. E’ quanto ha deciso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per omaggiare Silvio Berlusconi, l’ex premier venuto a mancare nella giornata di ieri. E a Napoli c’è chi lancia la proposta di intitolargli una piazza.

Napoli, “intitolare una piazza per Berlusconi”: stop al Parlamento per 7 giorni

A proporre di dedicare un luogo della città al Cavaliere è Salvatore Guangi, consigliere comunale e vicario provinciale di Forza Italia: «Chiederemo di intitolare a Berlusconi una piazza a Napoli». Un’idea condivisa con Iris Savastano, coordinatrice cittadina degli azzurri. «Un omaggio – sottolinea Guanci – per un uomo nato a Milano ma napoletano nell’animo. Dobbiamo definire ancora tutto, verificheremo nelle prossime ore in quale zona. Sia io che Iris Savastano rappresenteremo la città di Napoli ai funerali di stato di Silvio Berlusconi».

Tra i quartieri che potrebbero omaggiare Berlusconi ci sono Chiaia, Posillipo o il centro storico, tutti luoghi a cui l’ex premier era legato. Per Guanci «è un omaggio a Berlusconi che si definiva “napoletano nel cuore”», in quanto «amava questa città che l’aveva ospitato l’ultima volta nel maggio 2022 con la compagna Marta Fascina».

La procedura

Nonostante l’interesse di Guanci, i tempi burocratici non sono immediati: Tuttavia la proposta potrebbe non vedere una realizzazione in tempi immediati. Per l’intitolazione di strade, monumenti o piazze ad un personaggio illustre devono passare dieci anni dalla sua morte, salvo velocizzare la procedura di intitolazione in tempi record come successo per Diego Armando Maradona.