Una influencer, dopo aver mangiato nella pizzeria sul lungomare di Errico Porzio e postato sui social delle storie, le avrebbe poi cancellate quando al tavolo le è arrivato il conto. Il motivo? Non sponsorizza le aziende gratuitamente ma lascia una recensione positiva dietro compenso o con scambio merci.

Influencer mangia una pizza da Porzio, ma poi le arriva il conto: storie cancellate sui social

“Ciao ragazzi, grazie per la pizza personalizzata per le foto e soprattutto per l’ago e il cotone. Mi sono trovata ad eliminare video e foto perché lo sapete per me è lavoro”, spiega la giovane.

Non tarda ad arrivare il commento di Errico Porzio che, tramite la sua pagina Facebook, ha raccontato l’accaduto e il malinteso che si è creato: “Premettendo che io non ero presente, che non l’ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare. Contenta e soddisfatta ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo”. Quindi, non si è trattato di una collaborazione tra l’influencer e l’imprenditore, visto che i due – a detta del pizzaiolo – non si sono né sentiti né organizzati in alcun modo.

Porzio ha poi pubblicato il messaggio ricevuto su messanger, che sembra chiarire la questione:

“Ciao, ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto. Mi sono trovata costretta ad eliminare video e foto dalle mie storie perché, come immaginerete sicuramente, per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque recensisco positivamente l’azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto GRATUITAMENTE.Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però, insomma, capirete che il lavoro è lavoro! Immaginavo di strutturare una collaborazione reciproca ma dal momento che questo non è avvenuto mi sono trovata costretta ad eliminare i contenuti. Arrivederci, ci rivedremo”.