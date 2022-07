L’ha seguita in strada, fino al bagno del bar e poi ha tentato di abusare di lei. A finire in manette un 35enne di origini dominicane, accusato di tentata violenza sessuale aggravata.

Ischia, ragazza seguita fino al bagno del bar: arrestato 35enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti presso un bar in via Francesco Buonocore a Ischia per la segnalazione di un’aggressione. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna. Quest’ultima ha raccontato che, poco prima, la figlia – in vacanza sull’isola – era stata seguita da un uomo fino al bagno del locale dove aveva tentato di molestarla ma la ragazza aveva opposto resistenza ed era riuscita a mettere in fuga l’aggressore con l’ausilio dei familiari.

Gli operatori hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Grazie ad essere e alle descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno identificato l’uomo e lo hanno rintracciato presso un’abitazione in via Leonardo Mazzella, a Ischia. Il 35enne dominicano, già con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata violenza sessuale aggravata.