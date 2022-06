I campi rom di Giugliano ed i roghi tossici nelle aree adiacenti sono stati al centro del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto ieri in prefettura a Napoli. Un incontro che era stato chiesto a gran voce dal sindaco Nicola Pirozzi. “Sono riuscito – sottolinea il primo cittadino – a far comprendere al Prefetto, e quindi al Governo, e ai vertici delle forze dell’ordine che qui la situazione è esplosiva perché i cittadini sono disperati e non più disposti a sopportare questi scempi”.

Campi rom di Giugliano, il piano delle prefettura

“Il Prefetto in persona – aggiunge Pirozzi – mi ha rassicurato che nel medio periodo i due campi Rom di Giugliano saranno smantellati a cominciare da quello di via Carrafiello ma serve il tempo necessario per individuare una sistemazione adeguata ai Rom. E anche su questo fronte le Prefetture di tutta la Campania stanno già lavorando in sinergia, anche grazie alla nostra azione che abbiamo messo in campo dal basso, per individuare luoghi adeguati dove sistemare gli abitanti dei due campi Rom di Giugliano, da distribuire in diverse località della regione. Per motivi di ordine pubblico non è dato sapere nulla di più ma la parola del Prefetto Palomba vale più di qualsiasi impegno scritto. Quello è l’impegno dello Stato assunto con la nostra comunità quindi lo consideriamo molto di più di un importante e significativo passo in avanti. Consapevoli che su questi temi proprio noi che rappresentiamo le istituzioni su questi territori difficili ci giochiamo la credibilità.”

Il sindaco aveva chiesto anche il presidio h24 delle forze dell’ordine all’accampamento di via Carrafiello. Nel frattempo – spiega il primo cittadino ai nostri microfoni – già nelle prossime ore dovrebbe aumentare il pattugliamento dell’area.

