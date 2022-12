E’ morto in un incidente avvenuto lungo la provinciale che collega Mondragone e Francolise. Antonio Reccia, 51 anni, originario di Cancello Arnone, è il nome della vittima che ha perso la vita nel sinistro avvenuto nel pomeriggio del 19 dicembre.

Incidente tra Mondragone e Francolise: addio ad Antonio

Così come anticipa Casertace.net, Reccia viaggiava in sella alla sua moto insieme a un amico quando, per ragioni da accertare, si è scontrato con una macchina condotta da un uomo in procinto di svoltare in un distributore di carburante. L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile. Il 51enne è sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote rovinando a terra col passeggero che era con lui.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente sopraggiunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza Reccia all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca dove, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il 51enne è deceduto. La notizia è si rapidamente diffusa a Cancello Arnone. L’uomo lascia affrante dal dolore la moglie Lidia, la figlia Maria e i familiari tutti. Si prega per l’amico che viaggiava con lui, attualmente ricoverato in ospedale.