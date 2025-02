Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio 2025, a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Una nonna e la sua nipotina sono state investite da un’automobile mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Garibaldi.

Incidente nel salernitano, nonna e nipotina investite sulle strisce pedonali

Secondo quanto ricostruito, le due stavano passeggiando tranquillamente quando l’auto le ha travolte. Alla guida del veicolo si trovava un giovane che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale di Castel San Giorgio, che hanno sottoposto il ragazzo ai test alcolemici e tossicologici: entrambi sono risultati negativi.

Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza per capire cosa possa aver causato l’impatto.

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la nonna e la nipotina in ospedale. Inizialmente portate all’Umberto I di Nocera Inferiore, successivamente sono state trasferite in una struttura specializzata a Napoli.

Le condizioni delle vittime

Fortunatamente la bambina non ha riportato ferite gravi e le sue condizioni non destano preoccupazione. Più serie invece le condizioni della nonna, che ha subito la frattura di uno zigomo e si trova in codice rosso. La donna, soccorsa dalla Croce Azzurra come riportato dal quotidiano Il Mattino, dovrà essere sottoposta ad ulteriori accertamenti maxillo-facciali.