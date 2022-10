Non un punto di arrivo, ma di partenza. Definisce così l’apertura della Federico II a Scampia la Ministra per la Ricerca e l’Università Maria Cristina Messa. A lei Fa eco il rettore Matteo Lorito raggiante per questo nuovo inizio. Il primo a volerla fu l’allora sindaco Antonio Bassolino nel 2006. Ora però è il momento di pensare allo sviluppo intorno al complesso universitario insistono il governatore De Luca e il sindaco Manfredi. Lavoro e normalità per un quartiere troppo spesso trascurato sono quello che chiedono le persone di Scampia: da Zeudi di Palma ai residenti e commercianti che timidamente iniziano ad aprire attività intorno.