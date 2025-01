E’ un giorno triste in postazione del 118 all’Asl di Marano, Marilena non è più a lavoro con i suoi colleghi. Sul suo armadietto un fiore e una frase a lei cara, quella che aveva a corredo in uno degli ultimi post sui social. Un vuoto incolmabile. Si faceva voler bene Marilena. I colleghi la ricordano con affetto e dolore. Proposta l’intitolazione della postazione del 118 proprio a lei perché non venga mai dimenticata. </span