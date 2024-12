Il Napoli a Torino per rimanere in testa alla classifica, Conte si affida ancora a Kvara, Neres in panchina

Il Napoli in vetta alla classifica scende in campo alle ore 15, allo stadio Olimpico di Torino, per affrontare i granata di Vanoli. Conte dovrebbe affidarsi nuovamente ai soliti volti, con Meret tra I pali, In difesa solita coppia centrale con Rrahmani e Buongiorno, Di Lorenzo sulla destra e Olivera sul versante mancino. Chiavi del centrocampo affidate a Lobotka, con Anguissa e McTominay ad agire ai suoi lati, in attacco ancora escludo Neres pronto a subentrare, con Politano e Kvara al fianco di Lukaku, alla ricerca di continuità dopo il gol vittoria con la Roma.

Torino in crisi di gioco e risultati

La squadra di Antonio Conte sfida dunque i granata di Vanoli, in difficoltà di gioco e soprattutto di risultati con appena un punto nelle ultime quattro partite ed una sola vittoria nelle ultime otto sfide e peraltro nel pieno della contestazione della tifoseria verso la proprietà. Il tecnico, come di consueto, a livello comunicativo ha invitato a non sottovalutare la sfida ma il suo Napoli punta inevitabilmente alla decima vittoria in campionato per confermarsi in testa alla classifica almeno per un altro turno, al di là dei risultati di Atalanta, Lazio, Fiorentina e Inter con le ultime due che si incrociano al Franchi.

Le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Pedersen; Adams, Sanabria. All. Vanoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte