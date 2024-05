La consulenza nelle mani esperte dello staff Patty Bloom, diventa un momento per se stesse e ritrovarsi. “Non siamo noi che dobbiamo adattarci ai reggiseni, ma viceversa”, con queste parole Patty, la fondatrice del progetto ne spiega la mission.

Nello store di Napoli si è tenuto un aperitivo per presentare la nuova collezione lingerie e costumi, ma non con una sfilata, bensì con una consulenza, momento fondamentale per il Bra-Fit.

Sono già tantissime le donne in tutta Italia che son approdate al mondo di Patty Boom e al nuovo concetto di intimo. Adesso anche a Napoli è possibile sperimentare e approdare al Bra-Fit in Via Carlo Poerio, 99 a Chiaia.

Un nuovo modo di concepire l’intimo e stare bene con se stesse.