Battuto il Monopoli per 1-3. Il Giugliano torna finalmente a vincere dopo due sconfitte consecutive e ritrova i tre punti che mancavano dal mese di dicembre 2022.

La partita di disputa allo stadio Veneziani. Partenza da incubo per i tigrotti, che subiscono in apertura il rigore dei padroni di casa, trasformato da Starita. Ma i gialloblu hanno carattere e ripartono in attacco. Al 34′ Sorrentino pareggia i conti e poco dopo arriva l’episodio che cambia le sorti del match: Giannotti incassa un’espulsione diretta e il Monopoli resta in dieci uomini. E così il Giugliano ne approfitta per ribaltare le sorti dell’incontro.

Decisiva la doppietta dell’attaccante Salvemini. L’ex biancoverde sigla prima un gol al 49′ e poi replica al 78′. Il Monopoli, alla quattordicesima sconfitta stagionale, resta fermo a quota 45 punti in classifica. Il Giugliano invece conquista tre punti preziosissimi in ottica salvezza e sale a 40 punti.

Le formazioni

Reti: 4’ rig. Starita(M), 34’ Sorrentino, 4’st e 33’st Salvemini(G)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-1-1): Pisseri; Viteritti(12’st Bussaglia), Mulè, Bizzotto, Pinto(12’st Falbo); De Risio, Hamlili(34’st Piarulli), Giannotti, Rolando(1’st Vassallo); Fella(12’st Manzari); Starita. All.: Pancaro. A disp.: Vettorel; Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Drudi.

GIUGLIANO CALCIO 1928 (4-3-1-2): Viscovo; Biasol, Poziello, Scognamiglio, Oyewale; Poziello(39’st Ciuferri), Felippe, Eyango(39’st Ceparano); Rizzo(26’st Iglio); Salvemini(39’st La Monica), Sorrentino(19’st Piovaccari). All.: Di Napoli Raffaele. A disp.: Sassi, Siamatas; Berman, Felici, Mesisca, Aruta, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi.

Ammoniti: Mulè, Bizzotto, De Risio(M); Scognamiglio, Poziello, Oyewale(G). Espulsi: 35’ Giannotti(M).