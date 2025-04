Il Comune di Marano consegna due beni confiscati all’Asl Napoli 2 nord

Il Comune di Marano ha consegnato questa mattina due beni confiscati all’Asl Napoli 2 nord. Prosegue il lavoro dell’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Morra per creare, all’interno di immobili appartenuti alla criminalità, dei servizi di pubblica utilità. Si tratta di due strutture tra via Puccini e via Marano-Quarto dove saranno allestiti servizi rivolti all’autismo ed ai disturbi alimentari. “Grazie a questo collaborazione istituzionali abbiamo spazi importanti per migliorare ancora di più i servizi” ha sottolineato il dottor Walter Milano, responsabile dei servizi per i disturbi alimentari dell’Asl Napoli 2.

