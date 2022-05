I PONYS Napoli presentano “PARLA POTABILE” una giornata di avvicinamento alle scienze aperta a grandi e piccini

Mercoledì 4 maggio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso lo Scugnizzo Liberato (Salita Pontecorvo 46, quartiere Avvocata – Napoli) l’associazione PONYS presenta una giornata dedicata alla scienza dal titolo “Parla Potabile”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare grandi e piccini alla scienza attraverso la promozione di una serie di attività ed esperimenti interattivi a cui sarà possibile partecipare attivamente tra cui Physica in Fabula un’attività pensata per i bambini dai 4 ai 12 anni volta a riproporre in chiave scientifica alcune celebri fiabe e l’Escape Room a tema fisica che vedrà i partecipanti impegnati raccogliere indizi e risolvere indovinelli “fisici” al fine di trovare una via d’uscita grazie alla scienza. La giornata sarà inoltre allietata dalla partecipazione del gruppo musicale ScalzaBanda del quartiere Montesano che accompagneranno la platea in un viaggio musicale volto a sensibilizzare ai temi dell’inclusione e dell’integrazione.

L’associazione culturale no profit PONYS – acronimo di Physic and Optics Naples Young Students – formata da studenti, dottorandi e ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli, nasce con l’intento di promuovere la conoscenza delle scienze e delle tecnologie fisiche e ottiche facendo da tramite tra il corpo docente ed il grande pubblico. L’iniziativa, in linea con l’obiettivo che da sempre impegna l’associazione ha visto l’adesione di importanti centri di ricerca napoletani, tra cui l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Unione Astrofili Napoletani, l’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Astrologia, l’Associazione Scienze Naturali Unite e l’ISFA – Società italiana degli storici della Fisica.

L’ingresso è libero e per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito web dei PONYS – http://www.ponys.unina.it/ – o inviare un’email al seguente indirizzo [email protected] .