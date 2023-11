È l’anno del ritorno delle tre Stelle Michelin in Campania e la provincia di Napoli si conferma la più stellata d’Italia. E’ stata annunciata ieri la Guida Michelin 2024, una delle tappe più importanti dell’anno per il mondo della ristorazione che assegna ai ristoranti delle stelle, da una a tre.

Guida Michelin 2024, tornano le tre stelle in Campania. Premiato pure chef di Marano

In Campania, uno dei due nuovi ristoranti che hanno guadagnato la terza Stella è “Quattro Passi” a Nerano, perla nel Comune di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. Lo storico ristorante guidato dalla famiglia Mellino, aperto ormai 40 anni fa, ottiene così il riconoscimento più alto dai giudici della Guida.

Anche Napoli figura bene in questa Guida Michelin 2024. Non soltanto tutti i ristoranti insigniti precedentemente di una stella l’hanno confermata, ma uno di questi ha ottenuto addirittura la seconda Stella: si tratta di George Restaurant, il ristorante che sorge all’ultimo piano dell’Hotel Parker’s, in corso Vittorio Emanuele, guidato in cucina dallo chef di Marano Domenico Candela.

Molto bene anche la provincia partenopea: la seconda Stella Michelin è arrivata anche per Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia. Il ristorante è guidato in cucina da Maicol Izzo, che ha vinto anche il premio per il miglior giovane chef.

In provincia spiccano con due Stelle taverna Estia a Brusciano, torre del saracino a vico equense, con una stella invece si confermano eccellenze Caracol a Bacoli, Sud a Quarto, Palazzo Petrucci, Il comandante, Veritas e Aria a Napoli.