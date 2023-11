Giugliano women sconfitto, ad Agropoli le Dolphins passano 4-1

Brutta battuta d’arresto per le Women che cadono ad Agropoli contro le Dolphins per 4-1 che restano a 6 punti in classifica con 2 vittorie e 2 sconfitte nei primi 4 match stagionali.

Continua la marcia vincente delle Dolphins Agropoli che nella quarta giornata di campionato rifilano un poker al Giugliano Women. Al “G.Torre” di Agropoli tanta pioggia e anche tanto equilibrio nella prima frazione di gioco, con le ragazze di Tarabusi che sfiorano il vantaggio prima con Alvarez e poi con Grecu. All’intervallo il punteggio è fermo sullo zero a zero. Nella ripresa le cose sembrano mettersi bene per le gialloblù, che al 5′ restano in dieci per l’espulsione di Torano. Nonostante questo al 20′ ecco il vantaggio Dolphins su azione d’angolo, con Valente che mette in area trovando una leggera deviazione della squadra ospite.

Al 27′ il raddoppio con Coluccia, abile nel trovare il varco giusto. Al 34′ anche il tris, con una punizione di De Luca che trova ancora una deviazione sfortunata verso la propria porta di una calciatrice del Giugliano. La stessa De Luca direttamente da calcio piazzato sigla il poker al 39′. Accorcia le distanze su rigore al 41′ Lombardo. Dopo tre minuti di recupero il fischio finale per una vittoria di cuore della squadra di mister Tarabusi.