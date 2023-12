Giugliano. Ignoti nella notte hanno vandalizzato i parchimetri in via Campopannone a Giugliano, in prossimità dell’area mercatale in cui ogni giovedì si tiene il mercato cittadino.

Giugliano, vandalizzati i parchimetri dell’area mercatale

In particolare, sono stati distrutti i display dai quali è possibile leggere il numero di targa che si inserisce al momento del pagamento. È probabile che a compiere l’azione possa essere stato qualche parcheggiatore abusivo che si è sentito danneggiato economicamente dall’entrata in vigore delle strisce blu a Giugliano.

Non è da escludere che l’autore del gesto possa essere anche un cittadino che, in forma di protesta contro la sosta a pagamento, abbia deciso di vandalizzare i parchimetri.

L’introduzione del servizio ha creato, infatti, malumore tra i giuglianesi, soprattutto per la tariffa oraria e per gli stalli inizialmente di piccole dimensioni. Ma l’episodio di ieri notte potrebbe ricondursi anche ad una semplice “bravata” da parte di alcuni incivili.

Intanto, l’assessore alla viabilità Angelo Abbate fa sapere che presenterà denuncia al Commissariato di Polizia di Giugliano-Villaricca, perché vengano individuati al più presto i responsabili del vile gesto.

È il secondo episodio in pochi giorni

Non è la prima volta che si verifica in città un episodio simile. Qualche giorno fa, sono stati presi di mira i parchimetri di via San Vito. In quella circostanza ignoti lanciarono del liquido non ancora identificato contro i dispositivi di controllo della sosta veicolare con l’intento di danneggiarli e renderli inutilizzabili.