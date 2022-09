GIUGLIANO. Ancora violenza sulle donne. Ancora un uomo che maltratta la compagna fino a colpirla con una mazza di metallo.

E’ accaduto a Giugliano dove grazie all’intervento dei carabinieri è stato evitato il peggio.

Picchia la compagna: arrestato a Giugliano

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine. Allertati da una donna in lacrime, i militari hanno raggiunto un’abitazione del centro cittadino.

Poco prima il compagno, verosimilmente ubriaco, l’aveva picchiata e poi colpita con una mazza di metallo. Non ha risparmiato gli insulti, anche ai carabinieri arrivati in soccorso della vittima. L’uomo è finito in manette ed è ora nel carcere di Poggioreale.

La donna è stata portata in ospedale a Giugliano: diagnosticate contusioni su tutto il corpo, ritenute guaribili in 11 giorni. Nonostante le denunce e le pene, sono ancora troppe le donne vessate da mariti, fidanzati, compagni ed ex che maltrattano, offendono, picchiano e le prevaricano. In questa occasione la vittima ha avuto la forza e il coraggio di allertare i militari dell’arma che hanno potuto così arrestare l’uomo.