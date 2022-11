Dopo 79 anni è stata consegnata la Medaglia d’Argento al Merito Civile alla città di Giugliano per onorare la memoria dei 13 concittadini che il 30 settembre del 1943 furono barbaramente trucidati sul sagrato della Chiesa dell’Annunziata dalle truppe di occupazione nazista. La cerimonia si è svolta stamattina, 4 novembre, in Prefettura, al termine della quale il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha affidato l’onorificenza al sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

Giugliano, tredici martiri uccisi: consegnata la Medaglia d’Argento al Merito civile alla città

Il primo cittadino giuglianese ha ringraziato Mimmo Savino, presidente della proloco della Terza città della Campania e anche il commissario prefettizio Guetta che, quando era alla guida del Comune di Giugliano, fece partire la richiesta per il prestigioso riconoscimento. L’alta onorificenza verrà apposta al Gonfalone della città in occasione delle celebrazioni di domenica, che partiranno con la Santa Messa officiata presso la collegiata di Santa Sofia alle ore 10 e culmineranno in Piazza Annunziata con la deposizione di una Corona di Alloro alla lapide commemorativa dei 13 Martiri.