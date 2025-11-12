Giugliano, scuole in corteo per la “staffetta dei diritti”: passaggio di consegne con Quarto

Scuole in corteo questa mattina a Giugliano per la staffetta dei diritti. Passaggio di consegne simbolico col comune di Quarto per questa tappa della 19esima edizione dell’iniziativa promossa dal laboratorio regionale Città dei Bambini e della Bambine di San Giorgio a Cremano.
Messaggi di solidarietà e speranza nel percorso partito dall’istituto Marconi. Poi lo stop in piazza Gramsci ed in cammino fino al Municipio per la cerimonia dedicata alla “chiave dei diritti e della pace”. Una manifestazione organizzata dalla terza commissione consiliare, presieduta dalla consigliera Ilaria Fasano, col sostegno della giunta guidata dal sindaco D’Alterio.
VIDEO: