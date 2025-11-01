Grave incidente nella notte in piazza Matteotti, a Giugliano. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica posto sul marciapiede, nei pressi di palazzo Palumbo, per poi prendere fuoco. Quattro feriti lievi.

Giugliano, schianto nella notte in piazza Matteotti: auto contro palo della luce vicino Palazzo Palumbo

L’impatto, avvenuto intorno alle 4.30, è stato violento. Il palo si è piegato a seguito della collisione. Il veicolo avrebbe poi colpito un dissuasore in pietra che delimita l’ingresso di palazzo Palumbo, spezzandolo. Danneggiato anche un cestino per la raccolta differenziata situato nelle vicinanze. Nel sinistro stradale sarebbero rimaste coinvolte due auto: una che proveniva da via Cumana e un’altra dal Corso Campano. Non è escluso che a provocare l’incidente sia stata una manovra azzardata compiuta da uno dei due conducenti. Dopo lo schianto contro il palo dell’illuminazione, il veicolo avrebbe preso fuoco. Per fortuna nessuno degli occupanti era nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale Compagnia e gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Ci sono quattro feriti, nessuno di loro è in gravi condizioni: sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale “San Giuliano”. Restano da chiarire le cause dell’incidente e le condizioni di chi si trovava a bordo del veicolo.