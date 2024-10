L’inizio di campionato ha visto il Giugliano di Valerio Bertotto assoluto protagonista nel girone C di Serie C, con 17 punti in 9 gare il Giugliano al momento è al terzo posto in classifica a pari merito con il Catania tra i favoriti alla vigilia per la vittoria del campionato e il sorprendente Monopoli e alle spalle solo di Audace Ceringnola e Benevento in vetta alla classifica con 18 e 19 punti.

Il Giugliano ha garanzie che le grandi ancora non hanno

Questo inizio di stagione ha dimostrato come ancora non ci sia una squadra in grado di scappare via in classifica e ammazzare il campionato, certo le squadre favorite restano ancora Benevento e Catania, con l’Avellino che alla lunga arriverà ai vertici della classifica e con progetti ben più ambiziosi di quello del Giugliano, che però in continuità con quanto fatto la scorsa stagione può regalare grandi soddisfazioni ai tifosi gialloblu. Le vittorie con Catania, Foggia dimostrano come il Giugliano sia una squadra avente il giusto mix di qualità, coraggio ed equilibrio, mentre le ultime due vittorie di misura con Latina e Juve Next Gen dimostrano come la squadra sappia riuscire a raggiungere i 3 punti anche nelle partite cosiddette “sporche” dove la qualità e la velocità del Giugliano non riesce sempre ad emergere. Questo mix di fattori combinato alla mancanza di una squadra in grado di dominare il campionato può regalare alla squadra di Bertotto una stagione da assoluto protagonista.