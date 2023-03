Giugliano, prende a calci le porte e sfascia pronto soccorso a colpi di casco

“Troppo spesso abbiamo accettato promesse come risposte alle nostre preoccupazioni. In vari documenti – aggiunge il sindacato – abbiamo segnalato che il pronto soccorso di Giugliano si presta alle aggressioni in quanto non è munito di porte anti sfondamento e di adeguata vigilanza all’ingresso. Inoltre gli operatori sono spesso impegnati in altri reparti per motivi di servizio, lasciando in sotto organico il pronto soccorso”.