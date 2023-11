Attimi di paura questa mattina a Giugliano dove una donna ha minacciato il suicidio davanti a decine di passanti. Una pattuglia della Polizia Stradale del Comando di Polizia Locale Giugliano, impegnata nel controllo del territorio, è stata allertata dai cittadini che immediatamente ha raggiunto l’abitazione di via Antimo Panico.

Giugliano, minaccia il suicidio: donna salvata dagli agenti della Polizia Locale

Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno trovato la donna in uno stato evidente di alterazioni psichiche, che urlava ed agiva in modo irrazionale. Gli agenti si sono rapidamente introdotti nell’abitazione, dove la donna si era rinchiusa nel bagno.

Operando con prudenza, gli agenti della Polizia Locale hanno cercato di intrattenere la donna, parlando con lei e cercando di distoglierla dalla pericolosa situazione. Nel frattempo, è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che si è recato sul luogo insieme a una volante del commissariato di Giugliano.

Dopo circa 45 minuti di negoziazione, gli agenti della Polizia Locale e del reparto volanti della Polizia di Stato sono riusciti a mettere in salvo la donna, evitando il gesto estremo. Subito dopo è stata affidata al personale del 118 per le cure necessarie, mentre i figli conviventi sono stati presi in carico dai servizi sociali di Giugliano.